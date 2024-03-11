New York Times Оригинал

NYT: Нетаньяху и Байден всё громче ссорятся из-за Газы

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Джо Байден и Биньямин Нетаньяху всё более открыто спорят о стратегии Израиля в Газе, констатирует The New York Times. Эти дискуссии подчеркнули деликатное положение, в котором находятся США: они вооружают Израиль, одновременно оказывая гуманитарную помощь Газе, отмечает газета.
NYT: Нетаньяху и Байден всё громче ссорятся из-за Газы
AP

Между лидерами США и Израиля всё сильнее разгорается спор о стратегии Иерусалима в Газе, пишет New York Times. Как отмечает издание, этот диспут с каждым днём становится всё более публичным.

Президент Байден заявил в субботу, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху «больше вредит Израилю, чем помогает», и упрекнул его в растущем числе жертв среди гражданского населения Газы, призвав к прекращению огня.

В свою очередь, Нетаньяху настаивает, что глава Белого дома «неправ» и подчёркивает, что делает то, чего хочет «подавляющее большинство» израильтян.

Комментарии Байдена подчеркнули деликатное положение, в котором находятся США: они вооружают Израиль, одновременно оказывая гуманитарную помощь Газе, отмечает газета.

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источник
New York Times США Северная Америка
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Биньямин Нетаньяху Джо Байден Израиль сектор Газа США
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