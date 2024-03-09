Sky News: позиция Израиля по гумпомощи сектору Газа выводит Запад из терпения

12:58 Песков считает неполноценными соревнования по фигурному катанию без россиян Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о соревнованиях по фигурному катанию без россиян.

12:57 МИД: Британия готова помочь ФРГ при решении проблем с поставкой Taurus Украине Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания выражает свою готовность помочь Германии при решении проблем, связанных с поставками крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины.

12:47 Минздрав: число жертв операции Израиля в секторе Газа превысило 30,9 тысячи Более 30,9 тыс. человек погибли с начала военной операции израильских сил в секторе Газа.

12:46 ЕК проверит польские консульства в КНР и на Филиппинах из-за визового скандала Европейская комиссия намерена провести проверку в польских консульствах в Гуанчжоу (Китай) и Маниле (Филиппины) после визового скандала.

12:44 Рублёв: у Маррея было много шансов, и мне повезло, что я выиграл Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над британцем Энди Марреем на турнире ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

12:36 ECDC: в Европе наблюдается рост венерических заболеваний В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путём, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

12:29 Одна из пострадавших в завале лыжниц остаётся в больнице Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов сообщил, что одна из пострадавших в завале на Спартакиаде лыжниц остаётся в больнице.

12:29 Казахстан подтвердил гражданство двух нейтрализованных в России террористов Власти Казахстана подтвердил гражданство республики у двух нейтрализованных российскими силовыми структурами террористов при попытке организации теракта в России.

12:19 Business Insider: Украина продолжит терять территории после Авдеевки Украина может потерять ещё больше территорий на фоне продвижения Вооружённых сил России после освобождения Авдеевки, пишет издание Business Insider.

12:16 WADA объяснило, что Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что российская фигуристка Камила Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на турниры.

12:13 В Пулкове спецгрузовик повредил крыло самолёта Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где спецгрузовик повредил крыло самолёта.

12:04 Гладков: ВСУ атаковали хутор Мухин с помощью беспилотника Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали хутор Мухин с помощью беспилотника, сбросив на жилой сектор взрывное устройство.

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11:54 Обломки сбитого БПЛА ВСУ не повредили несущие конструкции поликлиники в Курске Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обломки сбитого украинского беспилотника, которые упали на крышу поликлиники в Курске, не повредили несущие конструкции здания.

11:48 В Польше фермеры заявили о намерении продолжать протесты Польские фермеры намерены продолжать протесты вне зависимости от результатов встречи с премьер-министром Дональдом Туском.

11:47 «Зеркало недели»: Залужный до назначения послом был признан непригодным к службе Военно-врачебная комиссия признала бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного непригодным к военной службе до назначения украинским послом в Великобритании.

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11:40 Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове» по решению организаторов Танцевальный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин сообщили, что не примут участия в соревнованиях шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

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11:28 Гладков: ВСУ сбросили боеприпас на частное жилое домовладение в селе Безымено Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на частное жилое домовладение в селе Безымено.

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