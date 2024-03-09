Sky News Оригинал

Sky News: позиция Израиля по гумпомощи сектору Газа выводит Запад из терпения

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Западные страны, в том числе США, теряют терпение из-за нежелания Израиля открывать дополнительные маршруты поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает Sky News. При этом, как отмечается в статье, ситуация на местах быстро ухудшается.
Sky News: позиция Израиля по гумпомощи сектору Газа выводит Запад из терпения
AP

Поскольку Израиль по-прежнему отказывается открыть дополнительные маршруты для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, а ситуация на местах при этом быстро ухудшается, США и западные партнёры теряют терпение и ищут обходные пути, сообщает Sky News.

Предложение США построить причал на побережье сектора Газа — это несовершенный и рискованный вариант, который, однако, мог бы обеспечить доставку большого количества необходимой гумпомощи.

Тем не менее на его реализацию, скорее всего, потребуются недели, так что это лишь среднесрочное решение нынешнего кризиса.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Израиль открыть порт Ашдод для поставок гумпомощи в сектор Газа. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sky News Великобритания Европа
теги
гуманитарная помощь Дэвид Кэмерон Запад Израиль сектор Газа США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров