France 24 о заявлении Путина: сказал то, что от него ожидал услышать народ

Владимир Путин в своём обращении к народу на следующий день после страшного теракта в «Крокус Сити Холле» заявил, что главное — это не допустить повторения подобных атак, а также подчеркнул, что они не подорвут национальное единство, заявил в эфире France 24 независимый корреспондент Дэвид Хокинс. Как отметил журналист, российский лидер при этом не стал напрямую возлагать вину за трагедию на какую-либо сторону — пусть даже он и упомянул, что подозреваемые в теракте планировали скрыться на Украине.

ДЭВИД ХОКИНС, корреспондент-фрилансер, Москва: В своей речи, которая, честно говоря, вышла довольно короткой, Путин, как мне кажется, сказал то, что от него хотел услышать народ: он заявил, что главное — предотвратить все остальные теракты; что все подозреваемые были задержаны и ведётся следствие; и что национальное единство устоит — на фоне всех домыслов по поводу гражданства и этнической принадлежности подозреваемых, ходивших последние сутки, он подчеркнул, что национальное единство подорвано не будет.





Наверное, самый любопытный момент в том, что Путин всё-таки воздержался от того, чтобы прямо возлагать вину за теракт, который быстро движется к статусу одной из самых шокирующих и страшных террористических акций в новейшей истории России, на кого-то конкретного. Вместе с тем он всё же сделал некий намёк, заявив, что подозреваемые на момент задержания направлялись в сторону западной границы России, границы с Украиной — и, если бы им не удалось пересечь границу самостоятельно, на этот случай их на той стороне ждали люди, которые бы помогли им перейти. Это — не прямое обвинение, не возложение ответственности напрямую, но, конечно, эти слова служат довольно прозрачным намёком на то, кто мог стоять за организацией этого теракта, произошедшего вчера в «Крокус Сити».

Украинская сторона ожидала, что её обвинят, — и уже опровергла какую-либо причастность к случившемуся. А тем временем спасатели продолжают поиски тел жертв, а правоохранительные органы задержали 11 подозреваемых. Расскажите нам о последних событиях.

ДЭВИД ХОКИНС: Именно так. К сожалению, число жертв событий в Москве до сих пор росло, — и следователи об этом заранее предупреждали, поскольку люди, ставшие целями этого теракта, оказались заблокированы в горящем здании. Этот концертный зал вмещал шесть тысяч мест, и, по данным официального сайта на вчерашний день, все билеты на этот концерт были распроданы, то есть людей там было очень много, зал был битком. Спасатели в последние часы находили людей, которые пытались спрятаться от стрелков в разных помещениях и не смогли из них выбраться, в итоге задохнувшись дымом от пожара. Также обнаруживали тела под обломками — ведь крыша здания, конечно, загорелась и обрушилась.





Люди в больницах выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь, даже несмотря на то, что врачи говорили, что недостатка в донорской крови нет.





Как вы совершенно правильно отметили, задержано было в общей сложности 11 человек, из которых четверо — это стрелки, которые непосредственно участвовали в теракте. Между тем, как заявил Владимир Путин, следователи в настоящий момент сосредоточились на выявлении людей, которые снабдили террористов оружием, предоставили им машину для побега и давали им указания. Дело в том, что судя по опросам — а вернее будет сказать, допросам подозреваемых, которые опубликовали многие российские Telegram-каналы и на которые ссылаются российские СМИ, — задержанные утверждают, один из них утверждает, что ему предложили полмиллиона рублей — это что-то около пяти тысяч долларов — за убийство людей. А потому следующий этап следствия — это установить, кто за этим стоял, кто давал этим людям указания; именно это будут пытаться выяснить следователи в ближайшие часы и дни.

Дата выхода в эфир 23 марта 2024 года.