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Sun: танк Challenger 2 ВСУ увяз в грязи во время заезда с журналистами

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Танк Challenger 2 британского производства увяз в грязи на Украине во время демонстрационного заезда для журналистов, сообщил таблоид The Sun.
Sun: танк Challenger 2 ВСУ увяз в грязи во время заезда с журналистами
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

По данным издания, корреспонденты посетили «секретный» полигон, где им показали тренировки по применению танков. Однако в ходе заезда один из них увяз в грязи, а чтобы его вытащить, пришлось пригнать второй Challenger 2.

Также украинские солдаты пожаловались на вес и мобильность 64-тонного танка. По их словам, боевые машины постоянно застревают в грязи из-за тяжести.

Ранее издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов написало, что танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными для ВСУ.

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