Sun: танк Challenger 2 ВСУ увяз в грязи во время заезда с журналистами
- AFP
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По данным издания, корреспонденты посетили «секретный» полигон, где им показали тренировки по применению танков. Однако в ходе заезда один из них увяз в грязи, а чтобы его вытащить, пришлось пригнать второй Challenger 2.
Также украинские солдаты пожаловались на вес и мобильность 64-тонного танка. По их словам, боевые машины постоянно застревают в грязи из-за тяжести.
Ранее издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов написало, что танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными для ВСУ.