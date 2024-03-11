Sun: танк Challenger 2 ВСУ увяз в грязи во время заезда с журналистами

Танк Challenger 2 британского производства увяз в грязи на Украине во время демонстрационного заезда для журналистов, сообщил таблоид The Sun.

По данным издания, корреспонденты посетили «секретный» полигон, где им показали тренировки по применению танков. Однако в ходе заезда один из них увяз в грязи, а чтобы его вытащить, пришлось пригнать второй Challenger 2.

Также украинские солдаты пожаловались на вес и мобильность 64-тонного танка. По их словам, боевые машины постоянно застревают в грязи из-за тяжести.

Ранее издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов написало, что танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными для ВСУ.