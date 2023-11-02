Военная хроника проанализировала уничтожение британской САУ AS-90 под Купянском
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Видео появилось 1 ноября, на нём операторы БЛА «Ланцет» уничтожили на Купянском направлении британскую 155-мм САУ AS-90. Орудие было поражено дроном под селом Петропавловка в Купянском районе, где российская армия последние несколько недель активно уничтожает военные объекты ВСУ.
Украина получила от Великобритании всего 32 гаубицы этого типа, а уничтоженная под Купянском гаубица — пятая зафиксированная потеря AS-90.
Подробнее — в разборе Военной хроники.