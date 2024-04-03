Титановая защита: российские разработчики представят новый бронешлем «Барс-Л»

Концерн «Калашников» представит новый титановый бронешлем «Барс-Л» на выставке «Экспотехностраж. День передовых технологий» в Санкт-Петербурге. Как отмечается в релизе компании, изделие было разработано НИИ стали, у которого богатый опыт в этой сфере. Разработчики утверждают, что «Барс-Л» защищает от осколков, летящих со скоростью 700—720 м/с, и на определённых дистанциях может выдержать попадание автоматной пули. Как отмечают аналитики, по современным меркам это достаточно высокие показатели для подобных изделий.

Московский НИИ стали (входит в концерн «Калашников») продемонстрирует новый титановый бронешлем «Барс-Л» на выставке «Экспотехностраж. День передовых технологий», которая в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

«АО «НИИ стали» впервые представит титановый бронешлем «Барс-Л» на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Экспотехностраж. День передовых технологий» в Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля», — сообщили в пресс-службе концерна.

Как отмечается в материалах компании, новый шлем по площади защиты и внешнему обвесу схож с предыдущей разработкой НИИ — бронешлемом «Эльбрус-Т». Напомним, «Эльбрус-Т» выполнен из штампованного купола с композитным подпором и сварной обечайки из высокопрочного титанового сплава. Стойкость каски соответствует уровню Бр2, а забрала — Бр1.

«Барс-Л»

© АО «НИИ стали»

По сравнению с «Эльбрусом-Т» у «Барса-Л» изменилась форма и повысилась противоосколочная стойкость.

«Он («Барс-Л». — RT) имеет противопульную защиту Бр2+, то есть может защитить и от автоматной пули с определённой дистанции, а противоосколочная защита даже по стандартному осколку составляет 700—720 м/с, то есть выше, чем у аналогов из СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен. — RT) или арамидов. По осколкам естественного дробления этот уровень ещё выше», — пояснили в «Калашникове».

Улучшения привели к небольшому увеличению веса шлема по сравнению с аналогами — на 100—120 г. Однако, как полагают разработчики, преимущества, которыми в результате этого стал обладать шлем, перевешивают этот недостаток.

Эффективнее натовских аналогов

Как напоминают в «Калашникове», титановые шлемы «всегда были визитной карточкой» НИИ стали. В частности, такие разработки предприятия, как «Алтын», 6Б6-3 и «Рысь-Т», до сих пор эксплуатируются в силовых структурах России и республик бывшего СССР благодаря качеству и надёжности.

Стоит отметить, что данные модели предназначены для спецподразделений. Так, «Алтын» изначально разрабатывался для спецназа КГБ, а 6Б6-3 и «Рысь-Т» были созданы на его основе.

«Эльбрус-Т»

© АО «НИИ стали»

Бронешлемы производят в России и другие предприятия. В частности, один из наиболее распространённых в ВС РФ шлемов 6Б47 был разработан специалистами подольского ЦНИИточмаш. Эта каска входит в состав российский экипировки «Ратник».

По данным госкорпорации «Ростех», 6Б47 — это общевойсковой шлем, подходящий не только для мотострелков, но и для десантников и даже бойцов спецподразделений.

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Осенью 2022 года в «Ростехе» сообщили РИА Новости, что опыт СВО продемонстрировал превосходство 6Б47 над натовскими аналогами.

«Опыт применения экипировки «Ратник» в боевых условиях показывает, что она реально спасает жизни. В частности, шлем 6Б47 защищает голову бойца на 30—40% эффективнее, нежели общевойсковые аналоги НАТО», — сказали в «Ростехе».

В корпорации добавили, что основная задача этого шлема — защитить бойца от мелких поражающих объектов, так как в реальных боевых условиях примерно 75% ранений в голову наносится именно осколками массой 1—1,5 г.

Известно, что в подразделения ФСБ ранее также поставлялся шлем «Кивер-РСП» компании «Форт-Технология». Разработан он был в 2013 году и, по данным ТК «Звезда», в профессиональной среде считается одним из лучших изделий в своём классе за последние годы.

Сейчас также продолжаются работы над вариантами перспективной экипировки для российских военных, которая заменит «Ратник». В частности, ЦНИИточмаш работает над проектами под названиями «Сотник» и «Легионер». Аналитики полагают, что амуниция следующего поколения будет включать в себя и новый шлем.

«Мощные средства защиты»

Как отмечают эксперты, заявленные характеристики «Барса-Л» отвечают современным требованиям.

«Они достаточно современны. У шлема, судя по всему, достаточно высокий коэффициент защиты от осколков. Это важно, ведь, как показала СВО, осколочных ранений, по статистике, больше, чем пулевых», — заявил в разговоре с RT военный обозреватель Александр Бутырин.

Возможный облик экипировки «Сотник»

© Ростех

В свою очередь, кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что современный бронешлем должен не только остановить пулю, но и минимизировать кинетический удар от неё.

«Шлем может предотвратить пробитие, но кинетическая энергия от пули может всё равно привести к летальному исходу», — пояснил специалист в комментарии RT.

Александр Бутырин также добавил, что со времён СССР требования к защитным каскам существенно изменились.

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«Современные шлемы отличаются от советских в первую очередь материалом. В советское время это были стальные каски различной толщины. Это были достаточно тяжёлые, громоздкие и не очень эффективные с точки зрения защиты от пуль и рикошетов изделия. Такие шлемы совсем не выдерживали попаданий крупных осколков и пуль. Сейчас для индивидуальной бронезащиты используются новые материалы — полимеры, арамиды и так далее. Эффективность брони благодаря этому повысилась, а вес шлема уменьшился», — пояснил Александр Бутырин.

Эксперты также констатируют, что сегодня в ВС РФ зачастую можно встретить военнослужащих в разных шлемах. Нередко это связано с особенностями комплектования подразделений.

«В зоне СВО работают различные подразделения. Например, оснащение мобилизованных может отличаться в зависимости от округа, в котором они призывались на службу», — говорит Александр Бутырин.

Кроме того, различия в амуниции могут быть связаны и с задачами, которые выполняет подразделение.

«Штурмовые отряды используют более мощные средства защиты. Подразделения поддержки, которые не входят в непосредственное соприкосновение с противником, но находятся в зоне возможных прилётов, могут использовать шлемы полегче. Сапёрам же необходима специальная экипировка, которая выдерживает взрыв. Это очень тяжёлая амуниция. С этими факторами и связаны различия, которые мы нередко наблюдаем на кадрах из зоны СВО», — резюмировал эксперт.