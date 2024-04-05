«Новый уровень технологий»: как новый модуль управления увеличивает возможности российских FPV-дронов

Российские специалисты создали новый модуль управления, увеличивающий дальность применения российских FPV-дронов до 20 км, сообщила RT директор по развитию НПО «Кайсант» Алёна Баландина. По её словам, изделие легко устанавливается на уже выпущенные промышленностью беспилотники и не требует применения средств ретрансляции. Кроме того, предприятие разработало комплект помехозащищённого оборудования, которое обеспечивает полёт БПЛА на расстояние свыше 100 км. По мнению экспертов, появление подобных устройств позволит расчётам российских FPV-дронов наносить удары по артиллерии, складам, пунктам управления и резервным подразделениям ВСУ, расположенным в глубине обороны противника.

Специалисты конструкторского бюро «Гермес» (входит в НПО «Кайсант») разработали новый модуль управления, позволяющий существенно увеличить дальность применения российских FPV-дронов. Об этом в комментарии RT сообщила директор по развитию НПО «Кайсант» Алёна Баландина.

«Конструкторское бюро «Гермес» — новое подразделение НПО «Кайсант» — разработало новый модуль управления. Его главное достоинство состоит в увеличенной дальности полёта FPV-дронов без применения средств ретрансляции. Мы провели соответствующие испытания и получили дальность до 20 км. Это гарантированная дистанция полёта без каких-либо дополнительных настроек. При этом сегодня без ретрансляторов FPV-дроны коптерного типа летают на 5—10 км», — сказала Баландина.

По словам специалиста, модуль управления представляет собой микросхему и дипольную антенну — эти устройства обеспечивают связь между БПЛА и пультом оператора. Установка изделия занимает около пяти минут и может производиться непосредственно на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

«Для установки модуля необходим только паяльник. Военнослужащий, входящий в состав расчёта FPV-дрона, выпаивает заводской канал связи и припаивает изделие «Гермеса». На пульт оператора монтируется передатчик. Все манипуляции легко осуществляются в полевых условиях, в местах дислокации расчётов малоразмерных БПЛА», — пояснила Баландина.

Кроме того, как сообщила директор по развитию НПО «Кайсант», уже сейчас FPV-дроны могут применяться на дистанции более 100 км. Для обеспечения такой дальности полёта специалисты «Гермеса» изготовили комплект помехозащищённых устройств ретрансляции.

«При разработке новых ретрансляторов конструкторы «Гермеса» учитывали специфику СВО. Военные стремятся применять FPV-дроны более массово и на существенно больших дистанциях. Если необходимо преодолеть барьер в 20 км, мы предлагаем использовать ретрансляторы, которые устойчивы к воздействию РЭБ неприятеля и источников электромагнитного излучения вроде ЛЭП (линий электропередач) — как правило, они сильно загрязняют радиоэфир», — пояснила Баландина.

Вместе с тем, по словам специалиста, ретрансляторы «Гермеса» способны обеспечивать связь даже в плохих погодных условиях, при переменчивом рельефе и при наличии других различных преград, в том числе в городской черте.

«Важное достижение»

Опрошенные RT разработчики FPV‑дронов и военные эксперты высоко оценили создание новых средств связи и ретрансляции для беспилотников. По их словам, использование изделий «Гермеса» способно расширить боевые и разведывательные возможности БПЛА.

«Наши коллеги из КБ «Гермес» смогли решить действительно очень сложную инженерную задачу. Теперь разработчики наших FPV-дронов и других БПЛА третьей лиги могут использовать отечественную систему связи и управления. Это, безусловно, очень важное достижение», — сказал в комментарии RT генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), научный руководитель лаборатории МФТИ Дмитрий Кузякин.

По мнению разработчика, модули КБ «Гермес» легко и понятно устанавливаются на готовые FPV-изделия и просты в эксплуатации. В связи с этим Кузякин ожидает, что они будут устанавливаться на уже выпущенные и будущие БПЛА для выполнения задач на линии боевого соприкосновения.

«На данный момент можно сказать, что модуль управления «Гермеса» позволит FPV-дронам эффективнее срывать ротации противника, наносить удары по его резервам, находящимся в ближнем тылу», — отметил глава ЦКБР.

Как предположил в разговоре с RT подполковник запаса Олег Шаландин, КБ «Гермес» удалось значительно усилить мощность передачи радиосигнала. На практике это будет выражаться в повышении дальности полёта FPV-дронов и улучшении их помехозащищённости.

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«В настоящее время дальность полёта FPV-беспилотников ограничивается двумя основными факторами: это недостаточная ёмкость аккумулятора и недостаточная мощность радиосигнала. Чтобы использовать БПЛА на дистанциях более 5 км, нередко приходится применять ретрансляторы, которые тоже уязвимы для противника. Модуль управления всех проблем не решает, но упрощает применение FPV-дронов, объективно повышая дальность их полёта и помехозащищённость», — пояснил Шаландин.

По словам эксперта, заявленная разработчиком дистанция полёта в пределах 20 км позволит расчётам БПЛА вскрывать и поражать районы сосредоточения войск и техники противника. Как говорит Шаландин, именно в зоне 20 км чаще всего развёрнуты позиции артиллерии, ближайшие резервные подразделения ВСУ, узлы связи и пункты управления.

«По всем этим целям, как правило, работают наша артиллерия и армейская авиация, а теперь, по всей, видимости, смогут уверенно работать и российские FPV-дроны. Да, они несут небольшой объём взрывчатки, но при этом могут применяться массированно и наносить очень точные, неожиданные и весьма неприятные для противника удары», — сказал Шаландин.

Работа по тылам ВСУ

Как заявил Дмитрий Кузякин, накопление компетенций в вопросах связи и управления малоразмерными БПЛА позволит усилить их защищённость на театре военных действий. По мнению собеседника RT, более устойчиво смогут работать не только средства управления FPV-дронами, но и каналы передачи видеоизображения.

«Стоит сказать, что повышение дистанции управления действительно важно, но не является единственной задачей. Такой же по важности задачей является устойчивый и качественный сигнал передачи видео. Ведь если в VR-очках пилота FPV-дрона пропадает картинка, то это становится проблемой. Без видеосигнала пилот превращается в слепого, а беспилотник — в бесполезную железяку с электроникой. Нарушить канал передачи видео может множество факторов: это и воздействие электромагнитного излучения, и сложный рельеф местности, и не очень хорошее наземное оборудование. Однако я уверен, что специалисты «Гермеса» в курсе подобных проблем и тоже работают над их решением. Главное, что у наших коллег появились необходимые компетенции. И это не может не радовать», — сказал Кузякин.

FPV-дрон ВС РФ

© Минобороны РФ

По словам гендиректора ЦКБР, появление помехозащищённых систем управления и передачи видео дадут возможность создавать новый класс FPV-дронов, которые смогут проводить разведку и наносить удары на больших дистанциях.

«Одной из ключевых задач текущего этапа развития российских FPV-систем является освоение дистанций в несколько десятков километров. Возможно, это будут FPV-БПЛА самолётного типа. Их появление позволит наносить удары по складам с техникой и вооружением, линиям снабжения и узлам связи противника в тактической тыловой зоне», — подчеркнул Кузякин.

Схожую точку зрения в беседе с RT высказал руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. По мнению эксперта, новые системы управления и ретрансляции открывают более широкие возможности применения FPV-дронов.

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«Самое главное, что увеличение дальности действия FPV-дронов за счёт использования новых систем управления и ретрансляции позволит работать по целям не только на ЛБС, где находятся опорные пункты и небольшое количество военной техники. Расчёт БПЛА сможет наносить удары по большой номенклатуре артиллерийских установок, в том числе самоходного типа, складам, ремонтным пунктам, местам расположения личного состава неприятеля», — отметил Кондратьев.

Как считает эксперт, грамотное применение FPV-дронов на дистанциях в десятки километров способно существенно ослабить огневой потенциал врага и ухудшить снабжение передовых подразделений.

«На мой взгляд, с увеличением дальности полёта FPV-дронов фактически начнётся новый этап развития данного типа БПЛА. Конечно, необходимо решить ещё большое количество вопросов, связанных не только с управлением, но и с навигацией, а также с противодействием средствам РЭБ, которые к тому же постоянно совершенствуются. Тем не менее очевидно, что Россия приближается к выходу на принципиально новый уровень технологий и тактики боевого применения FPV-дронов», — подытожил Кондратьев.