Кадры решают: как в России реализуется программа по развитию отрасли беспилотных авиасистем

В России стартовал пилотный проект по созданию системы непрерывной подготовки кадров для производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем. В его рамках будут разработаны новые учебные программы и инструменты контроля за уровнем квалификации специалистов в этой сфере. По словам аналитиков, проект по подготовке кадров — один из ключевых элементов масштабной государственной программы по развитию беспилотной отрасли.

В понедельник, 1 апреля, в России стартовал пилотный проект по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем (БАС), а также в сфере эксплуатации дронов взлётной массой не более 30 кг. Правила реализации инициативы были утверждены постановлением правительства РФ от 21 марта 2024 года.

В рамках проекта будут, в частности, составлены учебные программы в области беспилотных систем и проработаны инструменты контроля за уровнем квалификации специалистов в этой сфере.

Проект продлится до конца 2029 года. В нём принимают участие Университет национальной технологической инициативы 2035, Агентство развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ», Российский университет транспорта и Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий.

В свою очередь, Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Минтранс, Минпромторг и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов будут осуществлять методическую поддержку и анализировать итоги проекта. Также они займутся разработкой предложений по внесению изменений в законодательство РФ в сфере подготовки специалистов для беспилотной отрасли.

Здание правительства РФ

globallookpress.com

© Vladimir Baranov

Как сообщал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отрасль беспилотных летательных авиационных систем в России к 2030 году может получить около 65 тыс. специалистов.

Маркетплейс для дронов

Образовательный проект реализуется в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина, данных им в декабре 2022 года. Тогда глава государства поручил кабмину создать комиссию для решения проблем в сфере разработки, производства, сертификации и эксплуатации БАС, а также средств защиты от их противоправного применения. Председателем комиссии был назначен первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Помимо этого, российский лидер поручил утвердить план государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы отечественного производства на период до 2030 года.

В развитие этих поручений 26 декабря 2023 года был утверждён национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Объём его финансирования в период до 2030 года из федерального бюджета составит 696 млрд рублей.

Как отметили в секретариате Андрея Белоусова в январе этого года, в результате работы нового нацпроекта к концу десятилетия Россия должна выйти на выпуск 32,5 тыс. гражданских БПЛА в год.

«Это почти в три раза выше текущего объёма производства. При этом планируется, что доля российских БАС составит 70% рынка в этих типах БАС», — приводит ТАСС заявление секретариата.

Андрей Белоусов

РИА Новости

© Александр Астафьев

По данным Минпромторга, уже в 2024 году ожидается объём производства в 11,7 тыс. аппаратов со взлётной массой от 1 кг и выше.

Консолидировать спрос на БАС отечественных производителей будет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). По словам Андрея Белоусова, она будет работать с производителями, формировать линейки готовых изделий и сотрудничать с операторами, чтобы обеспечить стабильную востребованность отрасли.

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ГТЛК совместно с Фондом национальной технологической инициативы в 2022-м уже создала собственного оператора дронов — ООО «Беспилотные авиационные системы». В мае прошлого года оператор получил сертификат эксплуатанта. В том же году компания приступила к первой коммерческой работе по мониторингу пожароопасной обстановки в Якутии в интересах «Якутлесресурса».

Кроме того, ГТЛК планирует запустить первый в России маркетплейс дронов. Его проект был представлен на выставке «Транспорт России» в 2023 году.

На маркетплейсе можно будет заказать как различные типы беспилотников, так и услуги с их использованием. Это может быть аэрофотосъёмка, оценка состояния ЛЭП, тепловизионная съёмка, создание 3D-модели территорий и другие задачи.

Предполагается, что вместе с покупкой дрона на маркетплейсе можно будет сразу оформить все сопутствующие документы: поставить беспилотник на учёт, оформить страховку и зарегистрировать собственность.

Беспилотник SH-450 компании «Аэромакс» на выставке в Москве

РИА Новости

© Артём Геодакян

«Ключевой фактор — это кадры»

Как отметил в сентябре 2023 года на стратегической сессии по развитию БАС премьер-министр Михаил Мишустин, внедрение гражданских БПЛА может повысить операционную эффективность предприятий сразу в нескольких отраслях. Так, в сельском хозяйстве внедрение беспилотников уже вдвое увеличило производительность труда при обработке растений средствами защиты. В энергетическом секторе риск возникновения аварийных ситуаций уменьшился в восемь раз за счёт обследования линий электропередачи с помощью БАС. Причём, по словам Мишустина, скорость проведения таких инспекций выросла пятикратно.

«В топливном секторе затраты на воздушное патрулирование газопроводов снизились в три раза, а длительность работ сократилась на 70%. Аналогичные примеры можно привести и для целого ряда других отраслей: это строительство, картография, ведение кадастра, геологоразведка, экологический контроль и много других», — подчеркнул премьер-министр.

По словам аналитиков, расширение применения БПЛА в гражданском секторе позволит развить эти тенденции. При этом эксперты отмечают, что критически важной для реализации столь масштабных планов будет именно подготовка специалистов.

«Ключевой фактор — это кадры. Никакой динамики развития отрасли, никаких технологических скачков не будет, если не будет обученных специалистов. Поэтому очень важно сейчас сконцентрироваться на подготовке кадров в этой отрасли. Причём готовить специалистов необходимо с использованием современной методологии обучения и самого современного оборудования», — заявил в беседе с RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Аналогичного мнения придерживается главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

«Развитие отрасли беспилотных и роботизированных систем в стране подразумевает необходимость притока в неё значительного количества компетентных специалистов», — сказал эксперт в комментарии RT.

Распыление гербицидов с помощью тяжёлого сельскохозяйственного дрона Agras T30 в Дагестане

РИА Новости

© Денис Абрамов

Федутинов отметил, что в области разработки и производства БПЛА российские учебные заведения уже готовят необходимых специалистов.

«Российские образовательные учреждения готовят кадры по специальностям, если и не прямо связанным с беспилотной техникой, то относящимся к отдельным востребованным в этой индустрии областям: самолёто- и вертолётостроению, приборостроению, радиоэлектронике, оптоэлектронике. Пилотный проект, который стартовал 1 апреля, очевидно, позволит внести в этот процесс количественные корректировки по специальностям. В части же эксплуатации БПЛА мы находимся на этапе формирования соответствующей экосистемы применения подобных аппаратов с новой нормативной базой. Поэтому здесь потребуется формирование новых образовательных программ», — заявил специалист.

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По словам Максима Кондратьева, заложенные в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» планы по увеличению выпуска БПЛА были составлены по итогам анализа рынка этих услуг.

«Цифры брались не с потолка — проходил анализ рынков с участием профильных специалистов. Наблюдались тренды, оценивались потребности. Это реальные цифры. К достижению этих количественных показателей нужно стремиться», — сказал эксперт.

В свою очередь, Денис Федутинов добавил, что для развития российской отрасли БПЛА правительству необходимо обратить внимание также на производство комплектующих для таких аппаратов.

«Государству надо сосредоточить усилия на нескольких основных направлениях. Это поддержка создания необходимых для развития беспилотной техники подсистем: микроэлектронных компонентов, двигателей, винтов, систем питания, оптико-электронных и радиолокационных систем наблюдения и других комплектующих. В условиях, когда использование импортных решений ограничено, это необходимая мера», — подчеркнул аналитик.

В дополнение к этому государство могло бы предоставлять льготные условия работы для разработчиков и производителей БПЛА, считает Денис Федутинов.

«Это касается налогообложения, кредитования, аренды площадей. Механизмы предоставления преференций должны быть максимально прозрачными, чтобы исключить возможные злоупотребления. Также необходимо облегчить процесс сертификации БПЛА и их регистрации, выработать понятные процедуры по их законному применению. Всё это будет способствовать успешному развитию отрасли», — резюмировал эксперт.