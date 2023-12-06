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Около 65 тысяч специалистов по беспилотникам хотят обучить в России к 2030 году

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Отрасль беспилотных летательных авиационных систем (БАС) в России к 2030 году может получить около 65 тыс. специалистов. С соответствующим заявлением 6 декабря выступил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Около 65 тысяч специалистов по беспилотникам хотят обучить в России к 2030 году
  • Gettyimages.ru

По его словам, производство составных частей для БАС в России горячо обсуждается в правительстве страны. Чернышенко отметил, что прежде всего речь идёт о силовых установках и бортовых вычислителях, а также о том, как всё это реализуется.

«Планируется обучение 65 тыс. человек до 2030 года», — цитирует Чернышенко ТАСС.

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