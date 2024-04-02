«Поразить любую цель»: в «Калашникове» показали применение БПЛА «Куб» на дальности свыше 50 км

Концерн «Калашников» продемонстрировал применение дрона-камикадзе «Куб» на расстоянии свыше 50 км. Ранее НПО «Ижевские беспилотные системы», выпускающее БПЛА «Куб» и «Тахион», сообщило о планах в десять раз увеличить объёмы производства дронов в 2024 году. По словам аналитиков, дальность действия и мощность боезаряда позволяют «Кубам» поражать широкий спектр целей в зоне СВО.

Концерн «Калашников» опубликовал в своём Telegram-канале видео применения дронов-камикадзе линейки «Куб» (известны также под названием «Куб-БЛА»), в том числе на дистанциях свыше 50 км. Ранее о дальности эффективного применения «Куба» разработчики не сообщали.

«В нашем видео мы представляем использование дронов-камикадзе семейства «Куб» с различными заданиями и в разных условиях. Поражение целей осуществлено на расстояниях до 50 км и свыше 50 км», — отметили в пресс-службе предприятия.

В феврале этого года стало известно, что компания «Ижевские беспилотные системы», производящая беспилотники «Куб» и «Тахион», в десять раз увеличит выпуск продукции в 2024 году.

«В этом президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников заверил генерала армии Сергея Шойгу во время посещения министром обороны Российской Федерации производственной площадки ижевского предприятия», — говорилось в пресс-релизе концерна.

Применение барражирующих боеприпасов линейки «Куб» от концерна «Калашников»

Как отметили в компании, наращивание производства стало возможным благодаря введению в эксплуатацию нового производственного цеха площадью 5,8 тыс. кв. м и созданию 360 дополнительных рабочих мест. На производстве установлены станки с числовым программным управлением и «кратно выросло количество станков механической обработки», сообщали в «Калашникове».

«Благодаря вводу в строй дополнительных мощностей у компании есть все ресурсы для дальнейшего увеличения объёмов производства», — приводит ТАСС заявление пресс-службы концерна.

Там добавили, что сейчас специалисты «Ижевских беспилотных систем» активно развивают направление гражданских беспилотников и ведут разработку новых управляемых барражирующих боеприпасов.

Стоит отметить, что в конце 2023 года в «Калашникове» уже сообщали об увеличении темпов производства «Кубов». А в январе этого года в концерне сообщили, что поставки этого БПЛА заказчику «идут нарастающими объёмами с начала СВО».

Зафиксировать поражение

Напомним, БПЛА «Куб» был разработан компанией ZALA AERO, которая с 2015-го входит в состав концерна «Калашников». В ходе первой публичной демонстрации проекта в 2019 году разработчики сообщили, что дрон может совершать полёт продолжительностью 30 минут со скоростью от 80 до 130 км/ч, при этом масса полезной нагрузки аппарата достигает 3 кг.

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«Куб-БЛА» предназначен для поражения удалённых наземных целей. Беспилотный аппарат доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с системы наведения дрона.

В отличие от «Ланцета», который также выпускается компанией ZALA AERO, «Куб» пока не так часто фигурирует в сводках Минобороны РФ. Одно из последних упоминаний о нём в СМИ датируется началом февраля. Тогда в оборонном ведомстве сообщили, что российские десантники уничтожили дронами-камикадзе «Куб» станцию спутниковой связи и два автомобиля украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«Во время полёта над территорией на правобережье Днепра оператор БПЛА обнаружил станцию спутниковой связи ВСУ. Её координаты были немедленно переданы на командный пункт, после чего её уничтожили барражирующим боеприпасом «Куб». Расчёт разведывательного беспилотника зафиксировал поражение станции спутниковой связи и вывод её из строя», — говорилось в сообщении Минобороны.

В релизе МО отмечалось, что разведка целей также осуществляется с помощью аппаратов компании ZALA AERO, после чего полученные координаты передаются операторам «Кубов» или «Ланцетов».

Показатели растут

По словам военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, дальность работы свыше 50 км — достаточно хороший показатель для барражирующего боеприпаса.

«Такая дальность позволяет держать под прицелом объекты противника и защищать от артиллерийского удара операторов БПЛА», — сказал аналитик в беседе с RT.

Он добавил, что на такой дальности «Кубы» могут применяться для поражения артиллерийских орудий, самолётов на аэродроме, командных пунктов, опорников и складов с боеприпасами.

«К этому перечню можно добавить станции РЛС и зенитные ракетные комплексы. Причём с помощью такого БПЛА можно поразить как стационарный объект, так и двигающуюся цель», — заявил специалист.

Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе "Куб" на Николаево-Криворожском направлении

РИА Новости

© Иван Родионов

Аналогичного мнения придерживается военный обозреватель Александр Хроленко.

«50 км — это нормальный показатель. Начиналось всё скромнее: показатели были в районе 20—30 км. А сейчас они растут и 50 км уже не является пределом. Известно, что «Ланцеты» замахиваются на 70 км и даже более. Учитывая, что беспилотник несёт около 5 кг полезной нагрузки, он может успешно поразить любую цель — это и бронетехника ВСУ, и различные вражеские укрепления», — сказал специалист в комментарии RT.

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По его словам, на первом этапе СВО перед российскими разработчиками БПЛА стояла задача повысить «плотность и качество присутствия наших дронов и разведывательных беспилотников на поле боя». Теперь же пришло время совершенствовать аппараты, добавил Хроленко.

«Поэтому наши ударные и разведывательные беспилотники оснащаются инфракрасными камерами, тепловизорами, чтобы они и ночью успешно работали. Совершенствуются двигатели, чтобы беспилотники могли лететь дальше, поражать цели точнее. Это неизбежная и постоянная работа, которая в ходе боевых действий лишь интенсифицируется», — подчеркнул специалист.

Аналитик добавил, что небольшое число упоминаний «Куба» в СМИ не говорит о том, что он мало используется.

«Частота упоминаний в СМИ не является в данном вопросе весомым критерием, это ни о чём не говорит. У нас очень много хороших и разных беспилотных летательных аппаратов: ударных, разведывательных, FPV-дронов, включая народный БПЛА «Упырь». И количество упоминаний в прессе о них — это во многом лотерея, случай. Если Министерство обороны России принимает то или иное изделие, заказывает его в серию, то это уже однозначно является определённым знаком качества», — резюмировал Александр Хроленко.