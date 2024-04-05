«Обеспечить импортонезависимость»: как в России налаживается производство электродвигателей для БПЛА

Российский концерн КРЭТ начал производить электродвигатели для БПЛА, сообщает «Ростех». Как отмечают в компании, агрегаты разработаны и производятся в Улан-Удэ. Сегодня линейка двигателей насчитывает четыре модели: «Сарма», «Баргузин», «Хиус» и «Култук». Силовые установки полностью сделаны из отечественных комплектующих и по сравнению с зарубежными аналогами имеют меньший вес при более высоком коэффициенте полезного действия. В перспективе планируется выпускать более 1 млн изделий в год.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») запустил в производство линейку современных электродвигателей.

«Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» запустил производство современных бесколлекторных электродвигателей. Подобные типы силовых установок используются в авиационных беспилотниках, в промышленности и машиностроении», — говорится в пресс-релизе «Ростеха».

Как отмечают в компании, электродвигатели разработаны и производятся на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении (У-УППО, входит в КРЭТ). Аппараты получили названия в честь байкальских ветров: «Сарма», «Баргузин», «Хиус» и «Култук». В перспективе планируется выпускать более 1 млн изделий в год.

По словам разработчиков, силовые установки выполнены из отечественных комплектующих и по сравнению с зарубежными аналогами имеют меньший вес при более высоком коэффициенте полезного действия.

«Это позволяет устанавливать на беспилотник больше дополнительного навесного оборудования. Конструктивные особенности также способствуют долговечности двигателей», — подчёркивают в «Ростехе».

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Двигатели отличаются друг от друга по ряду параметров, в том числе мощности. Так, электродвигатель «Сарма» способен поднять в воздух беспилотник весом до 11 кг. Характеристики других моделей в «Ростехе» не уточнили.

Как сообщил генеральный директор У-УППО Владимир Лучников, предприятие планирует расширить линейку выпускаемых двигателей.

«В настоящее время У-УППО освоило производство четырёх модификаций бесколлекторных электродвигателей. Сейчас разработанная конструкторская и технологическая документация для мелкосерийного производства перерабатывается под массовое производство. В планах — освоить выпуск ещё десяти модификаций изделий, а также целую линейку коллекторных двигателей. Массовый выпуск изделий позволит обеспечить импортонезависимость и технологический суверенитет России», — приводит его слова пресс-служба.

В «Ростехе» также отметили, что для реализации проекта на Улан-Удэнском приборостроительном объединении будет создан российский центр компетенций по современным микроэлектромашинам (электродвигатели, резольверы, синусно-косинусные трансформаторы, генераторы, интеграторы и прочее) для различных отраслей промышленности.

«Агрегаты должны быть российскими»

Напомним, за последние годы в России была создана целая линейка БПЛА различного назначения, в конструкции которых используются электродвигатели. Однако, как отмечают аналитики, на многих подобных аппаратах устанавливаются силовые агрегаты иностранного производства. Сейчас российские предприятия работают над импортозамещением этого важнейшего компонента БПЛА, говорят эксперты.

У-УППО не первая компания, которая берётся за выполнение этой задачи. Ранее о налаживании производства электродвигателей для БПЛА сообщало российское научно-производственное объединение «Андроидная техника» (Магнитогорск). Осенью 2022 года исполнительный директор этого предприятия Евгений Дудоров сообщил о планах выйти на рынок с линейкой из «18 типоразмеров электродвигателей серии АТБ».

На сайте компании отмечается, что АТБ являются высокопроизводительными синхронными бесколлекторными электродвигателями с постоянными магнитами на роторе. Среди их преимуществ разработчики выделяют высокую скорость отклика, ультракомпактные размеры, малое энергопотребление и высокий крутящий момент. В «Андроидной технике» утверждают, что такие устройства, помимо беспилотников, могут применяться в электросамолётах, в том числе вертикального взлёта и посадки, а также в беспилотных катерах.

Продукция компании «Андроидная техника»

© АО «НПО «Андроидная техника»

В мае 2023 года Дудоров сообщил, что специалисты «Андроидной техники» за 2022-й увеличили объём производимых электродвигателей в три раза.

Вместе с тем в России существует проблема с производством компактных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) для БПЛА. Однако и этот вопрос сейчас решается. Как рассказал RT в июне прошлого года доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва Михаил Орлов, инженеры этого вуза уже создали базовый двигатель мощностью 5 л. с., а также планируют разработать линейку поршневых двигателей для БПЛА мощностью до 50 л. с.

«В наших планах создать семейство поршневых двигателей на основе базового агрегата мощностью 5 л. с. Таким образом мы сможем решить ряд важных проблем, связанных в том числе и с импортозамещением в области как беспилотников, так и других изделий, например наземной бензотехники», — сообщил он в беседе с RT.

Россия «должна иметь все необходимые двигатели для БПЛА», добавил Михаил Орлов.

«Все силовые агрегаты должны быть российскими», — заключил специалист.

«Суверенная политика в области беспилотных систем»

По словам представителя портала «Российские беспилотники» Дмитрия Зубарева, наладить собственное производство электродвигателей для БПЛА — крайне важная задача в нынешних условиях.

«Безусловно, России очень важно перейти на своё производство этих агрегатов», — сказал специалист в комментарии RT.

Российские FPV-дроны «Упырь»

© Владимир Ткачук

В свою очередь, главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов обратил внимание на тот факт, что, помимо двигателей, в конструкции БПЛА необходимо импортозаместить и ряд других комплектующих.

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По словам Федутинова, в условиях санкций и СВО Россия не должна полагаться на зарубежные комплектующие.

«Реализация собственной суверенной политики в области беспилотных систем подразумевает необходимость минимизации рисков, связанных с поставками компонентов извне. Наилучшим вариантом является создание собственных систем. Нынешняя ситуация, связанная с проведением СВО, ещё больше подкрепляет это требование», — резюмировал эксперт.