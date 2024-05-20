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В Подмосковье призвали соблюдать установленные правила вблизи водоёмов

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В Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили правила поведения в водоохранных зонах.
В Подмосковье призвали соблюдать установленные правила вблизи водоёмов
  • Gettyimages.ru

Так как у уток уже вылупились птенцы, специалисты рекомендуют выгуливать собак подальше от водоёмов, не шуметь и не мусорить у воды, передаёт 360.ru.

«Кряква является охотничьим ресурсом, однако охота на эту птицу разрешена лишь в определённое время в году, сейчас сезон охоты на пернатую дичь в регионе завершён», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук в беседе с «Радио 1» посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности весной.

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