В Подмосковье призвали соблюдать установленные правила вблизи водоёмов
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Так как у уток уже вылупились птенцы, специалисты рекомендуют выгуливать собак подальше от водоёмов, не шуметь и не мусорить у воды, передаёт 360.ru.
«Кряква является охотничьим ресурсом, однако охота на эту птицу разрешена лишь в определённое время в году, сейчас сезон охоты на пернатую дичь в регионе завершён», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.
Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук в беседе с «Радио 1» посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности весной.