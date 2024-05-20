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Делегация правительства Москвы приняла участие в KazanForum

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Делегация правительства Москвы приняла участие в XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», который проходил в Казани.
Делегация правительства Москвы приняла участие в KazanForum

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Делегация из столицы представила собственную экспозицию, отражающую ключевые инфраструктурные, градостроительные и инновационно-технологические проекты.

На стенде делегации прошла международная видеоконференция, к которой присоединились представители российских и индонезийских бизнес-кругов, обсудившие вопросы развития деловых связей между двумя странами.

Ранее сообщалось, что на форум в Казани приедут участники из 79 стран.

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