Делегация правительства Москвы приняла участие в KazanForum
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Делегация из столицы представила собственную экспозицию, отражающую ключевые инфраструктурные, градостроительные и инновационно-технологические проекты.
На стенде делегации прошла международная видеоконференция, к которой присоединились представители российских и индонезийских бизнес-кругов, обсудившие вопросы развития деловых связей между двумя странами.
Ранее сообщалось, что на форум в Казани приедут участники из 79 стран.