Делегация правительства Москвы приняла участие в KazanForum

Делегация правительства Москвы приняла участие в XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», который проходил в Казани.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Делегация из столицы представила собственную экспозицию, отражающую ключевые инфраструктурные, градостроительные и инновационно-технологические проекты.

На стенде делегации прошла международная видеоконференция, к которой присоединились представители российских и индонезийских бизнес-кругов, обсудившие вопросы развития деловых связей между двумя странами.

Ранее сообщалось, что на форум в Казани приедут участники из 79 стран.