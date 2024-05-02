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На KazanForum приедут участники из 79 стран

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На международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum —2024», который пройдёт 14—19 мая, приедут участники из 79 стран, заявила на брифинге глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
На KazanForum приедут участники из 79 стран
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Уже почти 11 тыс. участников зарегистрированы из 79 стран. Мы понимаем, что это не предел. Регистрация продлится до 6 мая. Мы ещё ожидаем, как обычно, в последние дни самое большое увеличение количества участников», — сказала Минуллина.

Самые большие делегации приедут из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркмении и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что организационный комитет Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum — 2024» провёл 16 апреля заседание по подготовке мероприятия.

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