На KazanForum приедут участники из 79 стран

На международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum —2024», который пройдёт 14—19 мая, приедут участники из 79 стран, заявила на брифинге глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Уже почти 11 тыс. участников зарегистрированы из 79 стран. Мы понимаем, что это не предел. Регистрация продлится до 6 мая. Мы ещё ожидаем, как обычно, в последние дни самое большое увеличение количества участников», — сказала Минуллина.

Самые большие делегации приедут из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркмении и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что организационный комитет Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum — 2024» провёл 16 апреля заседание по подготовке мероприятия.