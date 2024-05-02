На KazanForum приедут участники из 79 стран
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Уже почти 11 тыс. участников зарегистрированы из 79 стран. Мы понимаем, что это не предел. Регистрация продлится до 6 мая. Мы ещё ожидаем, как обычно, в последние дни самое большое увеличение количества участников», — сказала Минуллина.
Самые большие делегации приедут из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркмении и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что организационный комитет Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum — 2024» провёл 16 апреля заседание по подготовке мероприятия.