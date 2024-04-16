Оргкомитет МЭФ «Россия — Исламский мир: KazanForum» проведёт заседание 16 апреля
- РИА Новости
Уточняется, что на заседании обсудят и утвердят организационные вопросы проведения форума в 2024 году.
Особое внимание на заседании уделят подготовке деловой и культурной программы форума, а также организации коллективных экспозиций стран Организации исламского сотрудничества и стендов российских и иностранных компаний.
Также в повестке заседания обсуждение проведения пленарного заседания форума — «Финансовая и логистическая инфраструктура России и стран Организации исламского сотрудничества».
В заседании примут участие российский вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Татарстана Рустам Минниханов.
В 2023 году в ходе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» подписали 130 соглашений и меморандумов.