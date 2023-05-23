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На экономическом форуме в Казани подписали 130 соглашений и меморандумов

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В ходе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» подписали 130 соглашений и меморандумов.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу форума.

В рамках форума состоялось шесть двухсторонних конференций: «Россия — Турция», «Россия — Египет», «Россия — Азербайджан», «Россия — Узбекистан», «Россия — Малайзия», «Россия — Иран».

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что KazanForum послужит укреплению взаимодействия России и стран исламского мира.

Ранее директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.

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