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Кондиционеры в московском метро перевели на летний режим работы

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Дептранс Москвы сообщил, что кондиционеры в вагонах метро Москвы перевели на летний режим в преддверии нового сезона.
Кондиционеры в московском метро перевели на летний режим работы
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Теперь поездки станут ещё комфортнее», — цитирует сайт kp.ru сообщение в Telegram-канале ведомства.

Всего кондиционерами оснащены свыше 60% подвижного состава метро.

Ранее в метрополитене сняли более 6 тыс. вторых дверей в вестибюлях станций.

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