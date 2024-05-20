Кондиционеры в московском метро перевели на летний режим работы

Дептранс Москвы сообщил, что кондиционеры в вагонах метро Москвы перевели на летний режим в преддверии нового сезона.

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«Теперь поездки станут ещё комфортнее», — цитирует сайт kp.ru сообщение в Telegram-канале ведомства. Всего кондиционерами оснащены свыше 60% подвижного состава метро. Ранее в метрополитене сняли более 6 тыс. вторых дверей в вестибюлях станций.