Кондиционеры в московском метро перевели на летний режим работы
Дептранс Москвы сообщил, что кондиционеры в вагонах метро Москвы перевели на летний режим в преддверии нового сезона.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
«Теперь поездки станут ещё комфортнее», — цитирует сайт kp.ru сообщение в Telegram-канале ведомства.
Всего кондиционерами оснащены свыше 60% подвижного состава метро.
Ранее в метрополитене сняли более 6 тыс. вторых дверей в вестибюлях станций.
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