В вестибюлях метро Москвы начали снимать вторые двери
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Работы производятся в ходе подготовки к летнему сезону.
«В транспорте должно быть комфортно в любое время года, поэтому мы снимаем вторые двери в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен на станциях, и делаем всё необходимое, чтобы даже в жару в метро поддерживалась прохлада», — сказал Ликсутов.
Он также отметил, что специалисты приведут их в порядок и оставят на хранении до осени.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ на станции метро «Народное Ополчение».