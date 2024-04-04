В вестибюлях метро Москвы начали снимать вторые двери

В вестибюлях московского метро до конца апреля снимут более 6 тыс. вторых дверей, заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Работы производятся в ходе подготовки к летнему сезону.

«В транспорте должно быть комфортно в любое время года, поэтому мы снимаем вторые двери в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен на станциях, и делаем всё необходимое, чтобы даже в жару в метро поддерживалась прохлада», — сказал Ликсутов.

Он также отметил, что специалисты приведут их в порядок и оставят на хранении до осени.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ на станции метро «Народное Ополчение».