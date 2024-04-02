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Собянин рассказал о ходе работ на станции метро «Народное Ополчение»

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Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства станции «Народное Ополчение» Рублёво-Архангельской линии метро.
Собянин рассказал о ходе работ на станции метро «Народное Ополчение»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, речь идёт об одном из самых больших радиусов метрополитена, его протяжённость достигнет 18,5 км. Также появится возможность разгрузить Новорижское шоссе.

В настоящее время завершаются работы по проходке перегонных тоннелей между «Народным Ополчением» и «Звенигородской».

«Народное Ополчение» станет пересадочной станцией на одноимённую станцию БКЛ. Общая строительная готовность — более 30%.

Ранее сообщалось, что в переходе на станции метро «Комсомольская» отремонтируют эскалатор.

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