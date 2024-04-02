Собянин рассказал о ходе работ на станции метро «Народное Ополчение»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
По словам мэра, речь идёт об одном из самых больших радиусов метрополитена, его протяжённость достигнет 18,5 км. Также появится возможность разгрузить Новорижское шоссе.
В настоящее время завершаются работы по проходке перегонных тоннелей между «Народным Ополчением» и «Звенигородской».
«Народное Ополчение» станет пересадочной станцией на одноимённую станцию БКЛ. Общая строительная готовность — более 30%.
Ранее сообщалось, что в переходе на станции метро «Комсомольская» отремонтируют эскалатор.