МЧС предупреждает о грозах и штормовом ветре в Свердловской области 21 мая.

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — сказано сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области. Из-за непогоды в области объявлено штормовое предупреждение.

В ведомстве подчеркнули, что жителям рекомендуется избегать нахождения на улице во время грозы и сильного ветра. Если гроза застала на улице, не следует находиться рядом с рекламными конструкциями и деревьями.

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