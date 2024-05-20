МЧС предупреждает о грозах и штормовом ветре в Свердловской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — сказано сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области. Из-за непогоды в области объявлено штормовое предупреждение.
В ведомстве подчеркнули, что жителям рекомендуется избегать нахождения на улице во время грозы и сильного ветра. Если гроза застала на улице, не следует находиться рядом с рекламными конструкциями и деревьями.
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