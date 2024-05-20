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МЧС предупреждает о грозах и штормовом ветре в Свердловской области

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МЧС предупреждает о грозах и штормовом ветре в Свердловской области 21 мая.
МЧС предупреждает о грозах и штормовом ветре в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — сказано сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области. Из-за непогоды в области объявлено штормовое предупреждение.

В ведомстве подчеркнули, что жителям рекомендуется избегать нахождения на улице во время грозы и сильного ветра. Если гроза застала на улице, не следует находиться рядом с рекламными конструкциями и деревьями.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала жару в Москве в июле и августе.

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