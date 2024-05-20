Синоптик Позднякова спрогнозировала жару в Москве в июле и августе

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова допустила, что лето в 2024 году в Москве может быть схоже с летом 2010-го, запомнившемся жаркой и засушливой погодой.

Ситуация очень похожа на 2010 год, поделилась специалист в беседе с сайтом kp.ru.

«С торфяниками, надеюсь, повторения не случится, их обводнили. Но антициклонов в течение лета, скорее всего, будет много. И в этом случае жаркая погода очень вероятна», — отметила Позднякова.

По её словам, июнь ожидается не жарким, скорее прохладным, жара же придёт в июле и августе.

«Предрасположенность именно к такому развитию событий есть», — констатировала специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождь в Москве 21 мая.