Синоптик Шувалов спрогнозировал дождь в Москве 21 мая

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде на следующую неделю.

По словам синоптика, выходные пройдут при преобладании очень солнечной и тёплой погоды.

«Нижний Новгород, Санкт-Петербург — +21...+25 °С. Что касается начала недели, то с севера, северо-запада начнёт перемещаться фронтальный раздел и вслед за ним распространится область высокого давления. Поэтому снижения температуры вслед за этим фронтом не ожидается», — объяснил он.

Шувалов добавил, что будут дожди.

«В понедельник они затронут Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь. Во вторник ожидаются днём дожди в Москве, Туле, Рязани, Владимире. Это практически никак не скажется на температурном режиме. Утвердится антициклон, и он продержится до конца следующей недели», — заключил он.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что на следующей неделе в столичном регионе установится летняя погода.