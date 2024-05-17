Синоптик Старков спрогнозировал летнюю погоду в столичном регионе на следующей неделе

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что на следующей неделе в столичном регионе установится летняя погода.

«В столицу вернулась весна со своей теплотой. Температура воздуха после долгих блужданий в зоне холодной аномалии уходит в рамки климатической нормы», — сказал синоптик в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, с понедельника продолжится повышение температурного фона — дневные значения будут не менее +21 °С в течение всей рабочей недели, временами до +24 °С.

«Правда, со вторника-среды возрастёт вероятность дождей, которые могут сопровождаться грозами», — добавил он.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе в выходные дни.