Синоптик Ильин спрогнозировал тёплые выходные в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе в выходные дни.

«У нас в Москве в выходные ожидается хорошая погода, достаточно солнечная, без осадков, на фоне области высокого давления 755 мм ртутного столба, ветер 4—9 м/сек. Ночью до +5...+7 °С, по области +3...+8 °С. Днём до +18...+20 °С, по области +16...+20 °С. Москва будет одним из самых тёплых мест всей области», — поделился собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что за несколько дней температура в Москве повысилась на 8 °С.