Синоптик Вильфанд: за несколько дней температура в Москве повысилась на 8 °С

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

Специалист отметил, что вчера средняя суточная температура отличалась от нормы на 2,5 °С, тогда как в начале недели было на 8—9 °С холоднее.

«Была по-настоящему ранневесенная погода, а сейчас возвращаемся в май. И вот с сегодняшнего дня температурный фон будет около +20 °С. И это соответствует многолетним значениям. Буквально за несколько дней температура повысилась на 7—8 °С», — рассказал Вильфанд.

Он также предупредил о дожде предстоящим вечером и ночью.

«С четверга и до середины следующей недели осадков практически не будет. Исключение — сегодняшний вечер, ночь и начало завтрашнего дня. Будут осадки в виде дождя... И за второй половиной завтрашнего дня уже тот температурный фон, о котором я говорил. Поскольку давление высокое, облаков будет мало. А когда облаков мало, то это значит, что будет большой суточный ход. Ночные температуры в диапазоне +3...+8 °С, а дневные +17...+21 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал +22 °С в выходные дни в Москве.