Синоптик Шувалов спрогнозировал +22 °С в выходные дни в Москве
- РИА Новости
Собеседник RT отметил, что погода пошла на поправку.
«В пятницу у нас будет небольшой дождь, но всё это уже на фоне температуры, которая всего лишь на 1—1,5 °С ниже нормы. То есть мы возвращаемся к нормальным значениям температуры для этого времени года. Завтра-послезавтра у нас температура порядка +14...+19 °С», — рассказал Шувалов.
Согласно его прогнозу, в дальнейшем можно ждать повышения температуры до отметки +20...+22 °С.
«Суббота и воскресенье обещают быть очень приятными в этом отношении. Наконец-то мы получим некую компенсацию за холодную первую половину мая», — заключил синоптик.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.