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Синоптик Шувалов спрогнозировал +22 °С в выходные дни в Москве

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Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.
Синоптик Шувалов спрогнозировал +22 °С в выходные дни в Москве
  • РИА Новости

Собеседник RT отметил, что погода пошла на поправку.

«В пятницу у нас будет небольшой дождь, но всё это уже на фоне температуры, которая всего лишь на 1—1,5 °С ниже нормы. То есть мы возвращаемся к нормальным значениям температуры для этого времени года. Завтра-послезавтра у нас температура порядка +14...+19 °С», — рассказал Шувалов.

Согласно его прогнозу, в дальнейшем можно ждать повышения температуры до отметки +20...+22 °С.

«Суббота и воскресенье обещают быть очень приятными в этом отношении. Наконец-то мы получим некую компенсацию за холодную первую половину мая», — заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.

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