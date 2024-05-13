Синоптик Позднякова: наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая
- РИА Новости
«То, что касается летней погоды, конечно, её ждать пока не приходится. В начале недели температура ещё будет ниже климатической нормы. В предстоящие две ночи минимальная температура будет в пределах +2...+6°С, и дневная температура — +12...+15°С. Правда, северо-западный ветер уже начнёт ослабевать, что придаст погоде определённый комфорт, существенных осадков ни во вторник, ни в среду у нас не ожидается», — рассказала она.
Затем, как объяснила эксперт, погода будет меняться, атмосферное давление будет довольно высоким, потому что погоду будет определять антициклон.
«Сначала происхождение у него северное, но за счёт того, что он будет продвигаться на юг, мы будем постепенно оказываться в его более тёплой части. Наиболее неблагоприятная погода у нас ожидается в пятницу, 17 мая, потому что погоду будет определять атмосферный фронт, он прольётся кратковременными дождями, но и температура воздуха начнёт после этого постепенно повышаться», — добавила собеседница RT.
В конце недели и в выходные дни минимальная температура в регионе будет уже +7...+12°С, а максимальная приблизится к отметке +20°С, поделилась Позднякова.
«Температура воздуха приблизится к климатической норме, и есть надежда, что уже больше таких волн холода не произойдёт до конца мая», — заключила она.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.