Синоптик Вильфанд: в следующие выходные температура приблизится к норме

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.

Специалист предупредил, что на следующей неделе начнёт расти давление.

«Сейчас к западу от Москвы антициклон, а к востоку циклон. И эта ситуация сохраняется и в ближайшие дни. Но всё-таки постепенно он проявляет усилие и начинает продвигаться на восток. И это означает, что в ближайшие дни не стоит ждать осадков. Это уже хорошая новость. Будет довольно много солнышка», — рассказал Вильфанд.

Однако, по его словам, первые три дня недели будут весьма холодными.

«Связано это с тем, что Москва будет в холодной части антициклона. Это означает, что в ближайшую ночь температура — около 0 °С, без осадков. Во вторник ночью — +2...+4 °С, но в области всё-таки не исключён -1 °С. И в среду — +1...+5 °С. Днём тоже нельзя сказать, что жарко. Да, температура повысится уже завтра до +10...+12 °С, а послезавтра — до +12...+14 °С. Но температура всё равно будет ниже нормы, причём заметно, на 4—5 °С», — добавил собеседник RT.

Согласно его прогнозу, в выходные дни столбик термометра приблизится к 20-градусной отметке.

«В Москве и Московской области — +16...+21 °С. Ночная температура уже в ночь на пятницу — около +10 °С. И вот тут-то наконец-то температурный фон приближается к своей норме», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что небольшое потепление можно ждать в начале следующей недели.