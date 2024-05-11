Синоптик Ильин: небольшое потепление можно ждать в начале следующей недели

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе в ближайшие дни.

По словам специалиста, в нынешние выходные существенного тепла ждать не стоит.

«В сочетании с достаточно плотным ветром не очень приятные будут ощущения. Хотя солнце будет выглядывать, тем не менее местами не исключён кратковременный слабый дождик. Температура поднимется по области до +7...+9 °С. А завтра может быть на пару градусов прохладнее. Пройдёт холодный фронт, местами пройдёт и небольшой дождь. В ночные часы по области предстоящей ночью температура будет опускаться до 0...+5 °С, поэтому при прояснениях местами возможны заморозки», — рассказал Ильин.

Синоптик добавил, что небольшое потепление можно ждать в начале следующей недели.

«Температура приблизится к десятиградусной отметке. И может быть, всё-таки на 1—2 °С её превысит. А более существенное потепление придёт уже во второй половине недели, где-то с 17 мая. Температура будет стремиться к 20-градусной отметке. И далее будем смотреть, как она будет её преодолевать», — заключил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о температурной норме в мае.