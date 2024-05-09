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Синоптик Вильфанд: температура в Москве ниже нормы на 10—11 °С

Синоптик Вильфанд назвал 9 мая самым холодным днём

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Анастасия Белоусова
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о температурной норме в мае.
Синоптик Вильфанд: температура в Москве ниже нормы на 10—11 °С
  • РИА Новости

По его словам, сегодня, 9 мая, прогнозируется самый холодный день.

«В Москве от +3 до +5 °С. До сих пор самая низкая температура 9 мая была в 2017 году — 4,6 °С. Сегодня будет температура возле этого значения. Аномалия отклонения от нормы на 10—11 °С градусов», — поделился Вильфанд.

От отметил, что температура в ближайшие два дня несколько повысится. 

«В ночь на 10 мая в Москве 0...+2 °С, по области -3...+5 °С, дневные температуры повысятся до +10 °С, но завтра температура будет ниже нормы на 6—7 °С. В субботу единственный день, когда не прогнозируются заморозки. Ночью +3...+5 °С, днём будет дождь и +8...+10 °С. 12, 13 и 14 мая будет ночью около 0...+3 °С, днём +6...+11 °С. В среду от 0...+5 °С, а днём +10...+14 °С. По расчётам, к норме вернёмся, когда днём будет +18...+19 °С, только 17 мая», — добавил он.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, когда начнётся потепление.

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