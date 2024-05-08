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Синоптик Цыганков: снег в Москве закончится в пятницу, потом начнётся потепление

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в ближайшие дни.
Синоптик Цыганков: снег в Москве закончится в пятницу, потом начнётся потепление
  • РИА Новости

По словам специалиста, снег закончится 10 мая.

«Сегодня практически всю ночь будет (снег. — RT) и завтра с утра. Может быть завтра, если будут активные воздействия какие-то, чтобы разогнать облака, то над Москвой ситуация чуть-чуть поменяется на полдня. А по региону всё равно (будет идти снег. — RT) сегодня-завтра», — рассказал Цыганков.

Он также отметил, что ночные минусовые температуры будут способствовать сохранению выпавшего за день снежного покрова.

«Если ночью будет минус, то снег, который сейчас очагами выпадает, к утру не растает. То есть мы утром можем увидеть снежный покров. А с 10 мая начнётся потепление. Ночью слабый плюс и днём потеплеет до +8...+12 °С. Но это будет в пятницу, субботу и воскресенье, а сегодня-завтра ещё холодно», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на момент начала парада 9 мая будет очень холодно.

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