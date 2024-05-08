Синоптик Ильин: на момент начала парада 9 мая будет очень холодно

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.

По словам специалиста, ледяная стужа сохранится и никуда из Москвы не уйдёт.

«Завтра утром на момент начала парада будет очень холодно, температура воздуха в Москве ожидается +1...+3 °С. Это максимум. Ночью не исключено, что пройдёт снег, и в утренние часы ещё какие-то снежинки могут порхать в небе. Днём тоже осадки в смешанной фазе, температура в разгар дня дотянет до +3...+4 °С. Плюс ко всему ожидается северо-западный ветер с сильными порывами до 15—20 м/с. Давление подрастёт где-то до 750 мм рт. ст. Предстоящей ночью подморозит. В Москве по окраинам до -1 °С, в центре около 0 °С, а в Московской области до -1...-3 °С», — рассказал Ильин.

Он добавил, что температура отстанет от нормы не меньше чем на 12 °С.

«Ночью в пятницу тоже сохраняются заморозки по всей области. Но с утра будет заметно теплее. Если сравнивать утренние часы, то в пятницу будет уже +6...+8 °С в Москве. Особо резкого роста температуры в течение дня не произойдёт, но до +9...+11 °С вполне (может прогреться. — RT). Опять же, не обойдётся без осадков. Ночью будет без осадков, а вот днём по области с кратковременным дождём», — отметил синоптик.

Согласно его прогнозу, в выходные Московская область попадёт в тёплый сектор и ночью температура воздуха поднимется до +2...+7 °С и до +3...+5 °С в Москве.

«Следом идёт холодный фронт, он не даёт воздуху сильно прогреваться. Ожидается +7...+12 °С по области, в Москве около +8...+10 °С. И снова с дождями. Небольшие, но практически в течение всего дня. В воскресенье ночью немного похолодает. Минимальная температура по области 0...+5 °С, в Москве +1...+3 °С. Заморозков в Москве, скорее всего, не будет, да и по области вероятность заморозков мала. Днём температура воздуха в столице поднимется до +8...+10 °С. По области +7...+10 °С», — заключил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что повышение температуры в Москве начнётся в субботу.