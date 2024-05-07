Синоптик Вильфанд: повышение температуры в Москве начнётся в субботу

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT сообщил, что в столице потеплеет в выходные дни.

По словам синоптика, за ночь в Московском регионе выпало «приличное количество осадков».

«Во Внуково — 4 мм, в Домодедово — 4 мм, в Можайске — 5 мм, в Черустях — 5 мм, в Михайловском — 7 мм. Максимальное количество выпало в Серпухове — 9 мм. Причём днём в Серпухове выпало 7 мм, а ночью — 9 мм, то есть всего 16 мм. А я напомню, что норма майская составляет 61 мм. То есть в Серпухове четверть месячной нормы выпала всего за один день. Но ещё много осадков в Кашире тоже. Там ночью выпало 5 мм, а днём — 7 мм. В Москве на станции «ВДНХ» — всего 2 мм, в Тушино — тоже 2 мм», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что в течение сегодняшнего дня также ожидаются заметные осадки.

«Преимущественно дождь и небольшой мокрый снег. Выпадет такое же количество осадков, как ночью, примерно. Вторая пятидневка мая очень холодная. На 8—10 °С температура будет ниже многолетних значений. Это означает, что ночные температуры — около 0 °С и отрицательные. В области до -4...-5 °С. Ближайшая ночь и ночь на четверг в Москве -1...-3 °С, а днём до +5 °С. От +3...+6 °С по всему Московскому региону. Это очень низкая температура», — добавил собеседник RT.

Согласно его прогнозу, повышение температуры начнётся в выходные дни.

«Уже 11 мая вероятность заморозка в Москве минимальная. Но температуры невысокие, в диапазоне +9...+14 °С в субботу и воскресенье. Небольшой кратковременный дождь. Температура будет на 4—5 °С ниже нормы, но уже не на 8—10 °С», — заключил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о вероятности снега в Московской области.