Синоптик Шувалов рассказал о вероятности снега в Московской области

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Центральной России.

«Неделя начнётся с того, что на юге — в Воронеже, Белгороде — температура поднимется до +20...+25 °С. На юге Воронежской области может быть 6 и 7 мая до +25 °С. При этом на севере 7 и 8 мая может лечь снег. Ярославль, Кострома, север Московской области — температура дневная +6...+7 °С, а в ночные часы близко к 0 °С», — отметил он.

По словам синоптика, с Запада движется циклон, насыщенная влагой часть которого пройдёт через Брянскую, Орловскую, Тульскую и Рязанскую области.

«Причём местами до половины месячной нормы выпадет осадков. Южная половина будет с дождями. От 6 к 8 мая температура понизится. Что касается северной половины, то может получиться, что даже Московскую область зона осадков рассечёт пополам. На юге будут идти дожди, а на севере может выпасть снег. Некоторые модели дают установление снежного покрова с высотой снега до 3—5 см», — пояснил Шувалов.

Как отметил собеседник RT, интенсивные дожди ожидаются в Орловской, Брянской, Тульской и Рязанской областях, а снег может лечь в северной половине: Ярославль, Кострома, север Московской области.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о похолодании в Москве.