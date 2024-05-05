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Синоптик Ильин спрогнозировал холодную неделю в Москве

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о похолодании в Москве.
Синоптик Ильин спрогнозировал холодную неделю в Москве
  • globallookpress.com
  • © Belkin Alexey/news.ru

«Тепла не ожидается. На следующей неделе в Москве и области погода будет с отставанием от климатической нормы на 5—8 °С», — заявил он.

По словам синоптика, днём в понедельник будет +9...+11 °С, пройдёт дождь, ветер — 6—11 м/с. В ночь на понедельник похолодает до -1...+4 °С. В Москве — около 0 °С. Далее температура будет понижаться.

«По области — +2...+7 °С. Температура в ночь на вторник — 0...+5 °С. Во вторник днём местами мокрый снег. В среду — +6...+8 °С. Небольшие осадки в течение всей недели», — уточнил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о дождливой погоде на Пасху.

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