Синоптик Вильфанд: Пасха будет тёплой, но дождливой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.

Синоптик отметил, что завтрашний праздник «будет теплее, чем сегодняшний день, но будет дождливым».

«К Москве приблизится циклон, и столица окажется в тёплом секторе этого циклона. Поэтому ближайшую ночь заморозков не будет. Температура будет в диапазоне +5...+7 °С в Москве, по области — +3...+7 °С. Раз циклон, то погода будет дождливая. Дождь начнётся с запада Московской области, постепенно приближаясь к центру. Ночью, около полуночи, начнётся кратковременный, небольшой дождь, затем он будет умеренный. И в течение завтрашнего дня тоже будет дождливо. Ночные температуры, как я уже сказал, — +5...+7 °С, а днём — от +12...+14 °С. На юге Московской области — даже до +20 °С», — рассказал Вильфанд.

Он также предупредил о похолодании на предстоящей неделе, вызванном притоком воздушных масс с Баренцева моря, Новой Земли и моря Лаптевых.

«Ночные температуры, преимущественно в понедельник и вторник, — в диапазоне +1...+5 °С, а дневные — +5...+10 °С. А вот со среды по пятницу в прогнозе уже звучит слово «осадки». Восьмого, девятого и десятого будут небольшие осадки в виде мокрого снега. Снег не укроет землю, но снежинки небольшие будут появляться. И температура очень низкая, примерно на 7—8 °С ниже нормы... Температура ночью — -3...+3 °С, а днём — +5...+10 °С. Температура 1 мая соответствовала климату первой декады июня, то есть на месяц опережала климатическое развитие. А вот на следующей неделе погода будет отставать на месяц от своего климатического развития», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.