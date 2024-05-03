Синоптик Тишковец: на Пасху будет пасмурно и дождливо

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

Специалист отметил, что сегодня усилится влияние скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей ждёт практически ясная погода.

«Сейчас в столице +3,8 °С, без осадков, атмосферное давление 750,2 мм рт. ст. Осадки исключены, ветер северный 3—8 м/с, днём +9…+11 °С. Показания барометров почти не изменятся и составят 751 мм рт. ст. В ночь на субботу в условиях малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания в столице ударят слабые заморозки — до 0…-2 °С, которые в последний раз наблюдались почти месяц назад», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что в субботу днём с приближением атмосферного фронта небо начнёт постепенно хмуриться.

«К исходу суток заморосит дождь, а воздух успеет прогреться до +10…+13. В воскресенье, на Пасху, особенно ночью и утром будет пасмурно и дождливо. Ночная температура составит +4…+6 °С, дневная едва ли достигнет отметки +10 °С. Следующая неделя тоже будет холодная с вероятностью заморозков и кратковременного локального перехода осадков в твёрдую фазу», — заключил собеседник RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал заморозки в Москве.