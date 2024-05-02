Синоптик Цыганков спрогнозировал заморозки в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о похолодании в Москве.

Синоптик отметил, что из-за циклона в Москву идёт похолодание.

«Циклон качает холодный воздух с Баренцева моря. Аномалия идёт по Приволжскому округу, Уралу. Сегодня +12...+14 °С, ветер северный. Ночью +1...+3 °С, по области заморозки. Днём завтра +8...+10 °С, ночь на 4 мая будет самой холодной. В центре Москвы 0...+2 °С, по области до -3 °С», — рассказал Цыганков.

По его словам, в субботу, 4 мая, образуется небольшой циклон и ожидается кратковременный дождь.

«Температура +12...+14 °С. В воскресенье ночью +4...+6 °С, в воскресенье днём +8...+13 °С. В понедельник ночью -2...+3 °С, заморозки. В понедельник +6...+11 °С», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал дожди на Пасху в Москве.