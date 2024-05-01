Синоптик спрогнозировал дожди на Пасху в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал дожди на Пасху в Москве.

«На праздник Светлого Христова Воскресения погода окончательно ухудшится. Виной тому станет североатлантический циклон, сопровождаемый обложными дождями с интенсивностью до 6—9 мм», — рассказал он РИА Новости.

Он добавил, что сильнее всего дождь будет в ночь с субботы на воскресенье. В это время через столицу ожидается прохождение центра ненастного атмосферного вихря.

В течение воскресенья, по его словам, температура будет колебаться от +5 до +10 °С.

«Ветер в порывах прогнозируется до штормовых 15 м/с, из-за чего температура в ощущениях будет казаться на три-четыре градуса холоднее», — уточнил Тишковец.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о похолодании в Москве.