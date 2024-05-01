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Синоптик Ильин: в Москве начнётся заметное похолодание

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о похолодании в Москве.
Синоптик Ильин: в Москве начнётся заметное похолодание
  • РИА Новости

Он отметил, что в Москве сегодня без существенных осадков.

«Может, по югу области к вечеру кратковременные дождики пройдут. Совсем непродолжительные. Сегодня днём потеплеет до +17...+20 °С, а далее начнётся заметное похолодание. Завтра в Москве температура понизится до +12...+14 °С, но обойдётся без осадков. Ветер северный», — сказал синоптик.

По словам Ильина, в пятницу — без осадков и похолодает на 4 °С.

«+8...+10 °С в Московской области. В отдельных районах на северо-востоке, может, даже ещё на пару градусов прохладнее. В субботу начнёт приближаться циклон, и потеплеет градуса на 3 °С — +11...+16 °С с небольшим дождём. В воскресенье потепления ждать неоткуда. Температура расти не будет — +9...+14 °С. Атмосферное давление будет падать — в воскресенье 735—738 мм ртутного столба», — заключил он.

Ранее в столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ветре в Москве до конца 30 апреля.

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