МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

В столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ветре в Москве до конца 30 апреля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 30 апреля в городе Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с», — говорится в заявлении ведомства.

В связи с непогодой в столичном отделении министерства призвали пешеходов и автомобилистов проявлять внимание и избегать деревьев и шатких конструкций.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что апрель в средней полосе России стал рекордно тёплым.