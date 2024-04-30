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МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

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В столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ветре в Москве до конца 30 апреля.
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 30 апреля в городе Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с», — говорится в заявлении ведомства.

В связи с непогодой в столичном отделении министерства призвали пешеходов и автомобилистов проявлять внимание и избегать деревьев и шатких конструкций.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что апрель в средней полосе России стал рекордно тёплым.

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