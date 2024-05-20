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Адвокат Полещук: человек имеет право изменить своё завещание в любой момент

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Адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук рассказал о правилах составления завещания.
Адвокат Полещук: человек имеет право изменить своё завещание в любой момент
  • Gettyimages.ru

Россияне вправе завещать имущество любым лицам, определять доли в наследстве любым образом, а также лишать наследства законных наследников без указания причин, сообщил адвокат в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, завещать можно любое имущество, в том числе и то, которое человек может приобрести в будущем.

Не удостоверенное нотариусом завещание не имеет юридической силы, обратил внимание Полещук.

«Завещатель вправе отменить или изменить совершённое завещание. Поэтому не стоит думать, что завещание составляется обязательно в преклонном возрасте», — добавил эксперт.

Ранее юрист компании «Консул» Артём Дубников рассказал, что приобретённое в браке имущество не обязательно должно делиться пополам в случае развода.

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