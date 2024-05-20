Адвокат Полещук: человек имеет право изменить своё завещание в любой момент
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Россияне вправе завещать имущество любым лицам, определять доли в наследстве любым образом, а также лишать наследства законных наследников без указания причин, сообщил адвокат в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, завещать можно любое имущество, в том числе и то, которое человек может приобрести в будущем.
Не удостоверенное нотариусом завещание не имеет юридической силы, обратил внимание Полещук.
«Завещатель вправе отменить или изменить совершённое завещание. Поэтому не стоит думать, что завещание составляется обязательно в преклонном возрасте», — добавил эксперт.
Ранее юрист компании «Консул» Артём Дубников рассказал, что приобретённое в браке имущество не обязательно должно делиться пополам в случае развода.