Юрист Дубников назвал порядок раздела имущества при разводе

Юрист компании «Консул» Артём Дубников рассказал, что приобретённое в браке имущество не обязательно должно делиться пополам в случае развода.

Супруги могут согласовать условия раздела имущества в письменном соглашении и заверить его у нотариуса, объяснил эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Он также напомнил, что брачный контракт имеет приоритет над нормами Семейного кодекса.

Если же между супругами нет договорённостей, то все вопросы по разделу собственности решает суд, отметил Дубников.

Он обратил внимание, что не подлежит разделу имущество, нажитое вне брака, а также приобретённое по безвозмездным сделкам, таким как дарение, наследство и приватизация.

Ранее адвокат Милана Дадашева заявила, что развод без согласия второго супруга может быть оформлен только в судебном порядке.