RT в Telegram
Подпишись

Юрист Дубников назвал порядок раздела имущества при разводе

Короткая ссылка
Юрист компании «Консул» Артём Дубников рассказал, что приобретённое в браке имущество не обязательно должно делиться пополам в случае развода.

Супруги могут согласовать условия раздела имущества в письменном соглашении и заверить его у нотариуса, объяснил эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Он также напомнил, что брачный контракт имеет приоритет над нормами Семейного кодекса.

Если же между супругами нет договорённостей, то все вопросы по разделу собственности решает суд, отметил Дубников.

Он обратил внимание, что не подлежит разделу имущество, нажитое вне брака, а также приобретённое по безвозмездным сделкам, таким как дарение, наследство и приватизация.

Ранее адвокат Милана Дадашева заявила, что развод без согласия второго супруга может быть оформлен только в судебном порядке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить