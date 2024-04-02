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Адвокат Дадашева: развод без согласия супруга можно оформить только в судебном порядке

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Адвокат Милана Дадашева заявила, что развод без согласия второго супруга может быть оформлен только в судебном порядке.
Адвокат Дадашева: развод без согласия супруга можно оформить только в судебном порядке
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она отметила, что брак можно расторгнуть в органах записи актов гражданского состояния по заявлению одного из супругов, если второй супруг признан судом безвестно отсутствующим, если имеется решение суда о признании второго супруга недееспособным либо если второй супруг был приговорён к реальному сроку лишения свободы более трёх лет.

«Таким образом, если супруг не выходит на связь и при этом в судебном порядке был признан безвестно отсутствующим, никаких препятствий для расторжения брака через органы ЗАГС не возникнет. Если супруг безвестно отсутствующим не признавался, а просто не выходит на связь, то возможность развода по инициативе второго супруга сохраняется», — уточнила Дадашева.

По её словам, в таком случае нужно составить исковое заявление в суд о расторжении брака и приложить ряд документов.

«Затем исковое заявление подаётся в суд. Если нет спора о месте проживания несовершеннолетних детей или о разделе имущества стоимостью более 50 тыс. рублей, то иск подаётся в мировой суд, в противном случае — в районный», — сказала эксперт.

Суд должен вынести решение, и после его вступления в силу брак считается расторгнутым.

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