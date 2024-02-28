Адвокат Лебедева рассказала о преимуществах брачного договора при наличии ипотеки

Адвокат Екатерина Лебедева рассказала, какие могут быть преимущества заключения брачного договора при наличии ипотеки.

«В случае начала бракоразводного процесса сам факт существования брачного договора значительно упрощает процедуру раздела имущества. При его наличии стороны могут обойтись без судебного процесса по разделу имущества, если у них нет взаимных претензий по факту принадлежности того или иного вида имущества», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, если в договоре указано, что дача и гараж достаются мужу, а квартира — жене, то так и осуществляется раздел имущества.

Как отметила Лебедева, брачный договор может сыграть важную роль и при разделе ипотеки.

«В нём сразу можно указать, кто из супругов станет обладателем ипотечной квартиры и, следовательно, будет платить обязательные платежи по ипотечному кредиту. Поэтому при наличии ипотечного кредита заключение брачного договора крайне рекомендовано», — пояснила она.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала об особенностях заключения брачного договора. По её словам, стороны могут изменить режим совместной собственности.