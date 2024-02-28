RT в Telegram
Подпишись

Адвокат Лебедева рассказала о преимуществах брачного договора при наличии ипотеки

Короткая ссылка
Адвокат Екатерина Лебедева рассказала, какие могут быть преимущества заключения брачного договора при наличии ипотеки.
Адвокат Лебедева рассказала о преимуществах брачного договора при наличии ипотеки
  • Gettyimages.ru
  • © Serhii Sobolevskyi

«В случае начала бракоразводного процесса сам факт существования брачного договора значительно упрощает процедуру раздела имущества. При его наличии стороны могут обойтись без судебного процесса по разделу имущества, если у них нет взаимных претензий по факту принадлежности того или иного вида имущества», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, если в договоре указано, что дача и гараж достаются мужу, а квартира — жене, то так и осуществляется раздел имущества.

Как отметила Лебедева, брачный договор может сыграть важную роль и при разделе ипотеки.

«В нём сразу можно указать, кто из супругов станет обладателем ипотечной квартиры и, следовательно, будет платить обязательные платежи по ипотечному кредиту. Поэтому при наличии ипотечного кредита заключение брачного договора крайне рекомендовано», — пояснила она.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала об особенностях заключения брачного договора. По её словам, стороны могут изменить режим совместной собственности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить