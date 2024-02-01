Адвокат Данильченко разъяснила особенности заключения брачного договора

Адвокат Виктория Данильченко рассказала об особенностях заключения брачного договора. По её словам, стороны могут изменить режим совместной собственности.

«Брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, в договоре можно прописать, например, что автомобиль — это совместное имущество, а на квартиру распространяется режим долевой собственности.

Также в документе могут быть предусмотрены права и обязанности супругов по взаимному содержанию.

Ранее юрист Сергей Сорокин назвал преимущества брачного контракта.