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Адвокат Данильченко разъяснила особенности заключения брачного договора

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Адвокат Виктория Данильченко рассказала об особенностях заключения брачного договора. По её словам, стороны могут изменить режим совместной собственности.
Адвокат Данильченко разъяснила особенности заключения брачного договора
  • Gettyimages.ru
  • © Olena Vasylieva

«Брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, в договоре можно прописать, например, что автомобиль — это совместное имущество, а на квартиру распространяется режим долевой собственности.

Также в документе могут быть предусмотрены права и обязанности супругов по взаимному содержанию.

Ранее юрист Сергей Сорокин назвал преимущества брачного контракта.

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