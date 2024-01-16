Юрист Сорокин рассказал о плюсах брачного контракта

Юрист Сергей Сорокин назвал преимущества брачного контракта.

«Сейчас люди чаще, чем 15 лет назад, интересуются этой темой. Но всё ещё зажаты стереотипами, видя в документе причину раздора. Однако процесс обсуждения брачного контракта до свадьбы — это хороший тест, маркер на адекватность отношений между людьми», — заявил эксперт в беседе с Тульской службой новостей.

Как отметил специалист, брачные контракты заключаются также и по инициативе женщины, например, если она занимается бизнесом и имеет солидные накопления.

«Если люди не договорились мирно, то сценарий в 90% случаев один и тот же: в зале заседаний они продолжают ссору, начатую дома», — отметил юрист.

Ранее руководитель семейного агентства недвижимости «Агентесса» Ева Харитонова дала советы по разделу имущества по брачному договору.