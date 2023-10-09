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Специалист Харитонова рассказала об особенностях раздела недвижимости по брачному договору

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Руководитель семейного агентства недвижимости «Агентесса» Ева Харитонова дала советы по разделу имущества по брачному договору.

«Если во время брака вы приобретали квартиры, земельные участки, то обязательно укажите в брачном договоре, на средства кого из супругов была куплена недвижимость и в чью собственность она поступает. Также брачный договор может решить судьбу недвижимости, которую вы планируете приобрести в будущем», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, главное — указать в условиях договора возможную покупку недвижимости и то, как планируется ей распорядиться.

Со своей стороны, адвокат Анна Аржанникова посоветовала учитывать налоговые выплаты, поскольку после расторжения брака бывшим супругам придётся уплатить налог с полученного имущества.

«Оно будет расцениваться как доход. Если же перед разводом стороны заключают контракт и прописывают, кому отходит машина, а кому — домик в деревне, то налог взиматься не будет», — уточнила Аржанникова.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что заключение брачного договора позволит оградить машину от процедуры раздела имущества при разводе.

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