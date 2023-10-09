Специалист Харитонова рассказала об особенностях раздела недвижимости по брачному договору

Руководитель семейного агентства недвижимости «Агентесса» Ева Харитонова дала советы по разделу имущества по брачному договору.

«Если во время брака вы приобретали квартиры, земельные участки, то обязательно укажите в брачном договоре, на средства кого из супругов была куплена недвижимость и в чью собственность она поступает. Также брачный договор может решить судьбу недвижимости, которую вы планируете приобрести в будущем», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, главное — указать в условиях договора возможную покупку недвижимости и то, как планируется ей распорядиться.

Со своей стороны, адвокат Анна Аржанникова посоветовала учитывать налоговые выплаты, поскольку после расторжения брака бывшим супругам придётся уплатить налог с полученного имущества.

«Оно будет расцениваться как доход. Если же перед разводом стороны заключают контракт и прописывают, кому отходит машина, а кому — домик в деревне, то налог взиматься не будет», — уточнила Аржанникова.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что заключение брачного договора позволит оградить машину от процедуры раздела имущества при разводе.