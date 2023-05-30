Адвокат Радько посоветовал заключать брачный контракт, чтобы не делить автомобиль при разводе

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что заключение брачного договора позволит оградить машину от процедуры раздела имущества при разводе.

«Единственный вариант сохранить машину — заключить брачный договор, в котором нужно прописать, что автомобиль остаётся жене или мужу, если он зарегистрирован на кого-то из них. Если автомобиль куплен в браке, то это совместное имущество, которое должно быть разделено», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, брачным договором можно предусмотреть судьбу как имеющегося имущества, так и того, что появится позднее.

Как отметил Радько, если автомобиль при покупке будет зарегистрирован на родственника одного из супругов, то он не будет считаться совместно нажитым имуществом.

Ранее почётный адвокат России, доктор юридических наук, профессор Георгий Абшилава в беседе с Общественной службой новостей напомнил, что после развода разделу подлежат только совместные долги.