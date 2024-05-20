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Древнее селище в Щёлкове включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

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Древнее селище в городском округе Щёлково Московской области включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Древнее селище в Щёлкове включили в перечень выявленных объектов культурного наследия
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru.

«Селище «Загорянка-1» представляет собой хорошо сохранившееся в археологическом и историко-ландшафтном отношениях поселение XV—XVI веков. Оно отражает процессы внутренней колонизации Московского края», — говорится в материале.

На объекте археологи нашли слой светло-серой супеси с включениями белоглиняных и красноглиняных фрагментов керамики.

Ранее сообщалось, что в Москве начался полевой археологический сезон.

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